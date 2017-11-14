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Суд рассмотрит новый иск о банкротстве компании, управляющей ТЦ «Кит» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Моллино менеджмент» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 10 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС России № 25 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 101 млн 851 тыс. руб.



Напомним, в марте текущего года налоговый орган уже обращался в суд с аналогичным иском к ООО «Моллино менеджмент» на сумму более 141 млн руб. Однако компания погасила задолженность.



Напомним, ООО «Моллино менеджмент» входит в Mallino Development Group (MDG), считающейся близкой бизнесу бывшего владельца концерна «Калина» Тимура Горяева. Компания выступает учредителем ООО «Кит-Екатеринбург», управляет ТЦ «Кит» и аквапарком «Лимпопо».

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