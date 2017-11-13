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Экс-директора Уральского приборостроительного завода признали виновным в растрате

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Сысертский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Уральский приборостроительный завод» Владимира Годлевского. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



Годлевский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».



«В ходе судебного следствия установлено, что Владимир Годлевский, являясь с августа 2004 по май 2009 года генеральным директором ОАО «Уральский приборостроительный завод», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, совершил растрату вверенного ему имущества путем его отчуждения на подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 млн руб.», — говорится в сообщении.



Суд прекратил уголовное преследование по двум эпизодам из четырех вмененных в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.



«Сысертский районный суд назначил Владимиру Годлевскому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны, с осужденного взыскано в качестве материального ущерба около 43 млн руб. С целью взыскания ущерба обращено взыскание на квартиру и недвижимость Годлевского в Екатеринбурге и Москве», — сообщили в прокуратуре.

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