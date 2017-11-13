Кризис
В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация-Экспорт»
13 ноябрь 2017 (17:58)
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Генерация-Экспорт» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2007 году и относится к промышленной группе «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
С иском о банкротстве в феврале 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 932 млн 478 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование», в октябре — ПАО «Нефтемаш», в ноябре — ООО «Генерация НГО».
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2007 году и относится к промышленной группе «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
С иском о банкротстве в феврале 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 932 млн 478 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование», в октябре — ПАО «Нефтемаш», в ноябре — ООО «Генерация НГО».
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