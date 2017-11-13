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Операторы связи сокращают колл-центры
13 ноябрь 2017 (17:53)
УрБК, Москва, 13.11.2017. Операторы связи во всем мире отказываются от колл-центров для поддержки клиентов и переходят на онлайн-консультации в социальных сетях, чаты и голосовые подсказки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовании компании КПМГ.
Российские операторы пока не спешат отказываться от привычных каналов взаимодействия с абонентами. Новым каналам доверяют еще не все категории населения.
Согласно данным исследования, количество колл-центров операторов связи, работающих в круглосуточном режиме, сократилось по всему миру до 50% с 68% в 2013 году.
«Причем компании активнее начинают работать с клиентами в социальных сетях, решать проблемные ситуации и отвечать на вопросы посредством чатов и мультиголосовых подсказок. Эти тренды справедливы и для России», — уточнил партнер КПМГ Еркожа Акылбек.
В частности, операторы стали собирать больше данных о клиентах, использовать их профили в социальных сетях для таргетирования и продвижения дополнительных услуг. Помимо этого, набирает популярность консьерж-сервис, с помощью которого абоненты могут вызвать такси, заказать столик в ресторане. Такие сервисы есть у операторов в Великобритании, Германии, Сингапуре и Гонконге. Российские операторы пока считают, что консьерж-сервис не будет пользоваться популярностью среди абонентов, это связано с доходами населения.
Другой мировой тренд — сокращение числа салонов сотовой связи, где покупателей встречает консультант: до 21% с 56% в 2013 году. Многие абоненты считают посещение салона оператора наиболее быстрым способом решения вопроса, но в реальности среднее время ожидания разговора с менеджером по продажам составляет шесть минут, тогда как при обращении в службу поддержки — пять минут, следует из отчета.
Российские операторы пока не спешат отказываться от привычных каналов взаимодействия с абонентами. Новым каналам доверяют еще не все категории населения.
Согласно данным исследования, количество колл-центров операторов связи, работающих в круглосуточном режиме, сократилось по всему миру до 50% с 68% в 2013 году.
«Причем компании активнее начинают работать с клиентами в социальных сетях, решать проблемные ситуации и отвечать на вопросы посредством чатов и мультиголосовых подсказок. Эти тренды справедливы и для России», — уточнил партнер КПМГ Еркожа Акылбек.
В частности, операторы стали собирать больше данных о клиентах, использовать их профили в социальных сетях для таргетирования и продвижения дополнительных услуг. Помимо этого, набирает популярность консьерж-сервис, с помощью которого абоненты могут вызвать такси, заказать столик в ресторане. Такие сервисы есть у операторов в Великобритании, Германии, Сингапуре и Гонконге. Российские операторы пока считают, что консьерж-сервис не будет пользоваться популярностью среди абонентов, это связано с доходами населения.
Другой мировой тренд — сокращение числа салонов сотовой связи, где покупателей встречает консультант: до 21% с 56% в 2013 году. Многие абоненты считают посещение салона оператора наиболее быстрым способом решения вопроса, но в реальности среднее время ожидания разговора с менеджером по продажам составляет шесть минут, тогда как при обращении в службу поддержки — пять минут, следует из отчета.
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