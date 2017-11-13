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Прибыль УЭХК за девять месяцев на 9% превысила запланированные показатели
13 ноябрь 2017 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. По итогам девяти месяцев 2017 года выручка от продаж АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск) составила 17 млрд 147 млн руб. План выполнен на 109,1%, сообщает пресс-служба предприятия.
Продажи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 18,7%. В большей степени это связано с изменением структуры реализованной продукции и сдвигом пика выполнения производственной программы «влево»: с IV квартала на предыдущие периоды. В меньшей степени продажи увеличились за счет ценового фактора.
Более 90% в структуре реализованной продукции приходится на ядерную продукцию, которой в течение первого полугодия было реализовано на 15 млрд 901 млн руб. Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 1 млрд 246 млн руб., что также превышает плановые показатели почти в 2,5 раза и показатели предыдущего года — на 22%. Рост выручки УЭХК по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 174 млн руб.
Сумма чистой прибыли Уральского электрохимического комбината превысила план на 611 млн руб. и составила 4 млрд 198 млн. В сравнении с показателями за девять месяцев 2016 года чистой прибыли получено на 21 млн руб. больше.
«За все время своей работы комбинат традиционно показывает хорошие результаты и динамику. Преодоление трудностей и достижение высоких результатов возможно только в единой команде, в которой каждый нацелен на общий результат. Уверен, в 2017 году мы выполним поставленные перед нами задачи», — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов.
Следует отметить, что по итогам 2016 года Уральский электрохимический комбинат, согласно рейтингу, составленному аналитическим центром «Эксперт», вошел в топ-100 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции.
Продажи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 18,7%. В большей степени это связано с изменением структуры реализованной продукции и сдвигом пика выполнения производственной программы «влево»: с IV квартала на предыдущие периоды. В меньшей степени продажи увеличились за счет ценового фактора.
Более 90% в структуре реализованной продукции приходится на ядерную продукцию, которой в течение первого полугодия было реализовано на 15 млрд 901 млн руб. Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 1 млрд 246 млн руб., что также превышает плановые показатели почти в 2,5 раза и показатели предыдущего года — на 22%. Рост выручки УЭХК по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 174 млн руб.
Сумма чистой прибыли Уральского электрохимического комбината превысила план на 611 млн руб. и составила 4 млрд 198 млн. В сравнении с показателями за девять месяцев 2016 года чистой прибыли получено на 21 млн руб. больше.
«За все время своей работы комбинат традиционно показывает хорошие результаты и динамику. Преодоление трудностей и достижение высоких результатов возможно только в единой команде, в которой каждый нацелен на общий результат. Уверен, в 2017 году мы выполним поставленные перед нами задачи», — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов.
Следует отметить, что по итогам 2016 года Уральский электрохимический комбинат, согласно рейтингу, составленному аналитическим центром «Эксперт», вошел в топ-100 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции.
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