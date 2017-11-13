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Прибыль УЭХК за девять месяцев на 9% превысила запланированные показатели

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. По итогам девяти месяцев 2017 года выручка от продаж АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск) составила 17 млрд 147 млн руб. План выполнен на 109,1%, сообщает пресс-служба предприятия.



Продажи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 18,7%. В большей степени это связано с изменением структуры реализованной продукции и сдвигом пика выполнения производственной программы «влево»: с IV квартала на предыдущие периоды. В меньшей степени продажи увеличились за счет ценового фактора.



Более 90% в структуре реализованной продукции приходится на ядерную продукцию, которой в течение первого полугодия было реализовано на 15 млрд 901 млн руб. Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 1 млрд 246 млн руб., что также превышает плановые показатели почти в 2,5 раза и показатели предыдущего года — на 22%. Рост выручки УЭХК по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 174 млн руб.



Сумма чистой прибыли Уральского электрохимического комбината превысила план на 611 млн руб. и составила 4 млрд 198 млн. В сравнении с показателями за девять месяцев 2016 года чистой прибыли получено на 21 млн руб. больше.



«За все время своей работы комбинат традиционно показывает хорошие результаты и динамику. Преодоление трудностей и достижение высоких результатов возможно только в единой команде, в которой каждый нацелен на общий результат. Уверен, в 2017 году мы выполним поставленные перед нами задачи», — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов.



Следует отметить, что по итогам 2016 года Уральский электрохимический комбинат, согласно рейтингу, составленному аналитическим центром «Эксперт», вошел в топ-100 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции.

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