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Число кандидатов на посты двух свердловских министров сократилось в шесть раз
13 ноябрь 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Количество претендентов на посты министра экономики и министра инвестиций Свердловской области сократилось до шести человек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Изначально на посты министров претендовали 38 человек. Все они прошли тестирование на знание профильной работы ведомств. Часть вопросов была посвящена основным законам — Конституции РФ, Уставу Свердловской области и законодательству о противодействии коррупции.
По итогам тестирования отбор не прошли 32 человека. В следующий этап прошли работники банковской сферы, вузов, государственные и муниципальные служащие, а также безработный. Двое из них претендуют на пост министра экономики и территориального развития региона, четверо — на должность министра инвестиций и развития Свердловской области. Имена кандидатов в департаменте не уточняют.
Финальный этап пройдет 15 ноября 2017 года. В его рамках претенденты должны презентовать свою концепцию стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.
Изначально на посты министров претендовали 38 человек. Все они прошли тестирование на знание профильной работы ведомств. Часть вопросов была посвящена основным законам — Конституции РФ, Уставу Свердловской области и законодательству о противодействии коррупции.
По итогам тестирования отбор не прошли 32 человека. В следующий этап прошли работники банковской сферы, вузов, государственные и муниципальные служащие, а также безработный. Двое из них претендуют на пост министра экономики и территориального развития региона, четверо — на должность министра инвестиций и развития Свердловской области. Имена кандидатов в департаменте не уточняют.
Финальный этап пройдет 15 ноября 2017 года. В его рамках претенденты должны презентовать свою концепцию стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.
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