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В России уровень долговой нагрузки медицинских учреждений превышает 30%

УрБК, Москва, 13.11.2017. По итогам 10 месяцев 2017 года самый высокий уровень долговой нагрузки отмечен у работников охранных предприятий (32,8%), социальной сферы (31,6%) и медицинских и фармацевтических учреждений (30,3%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Напомним, данный показатель высчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.



Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (14,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (21,2%).



Наибольшее снижение отмечается в сфере «Продаж» (-9,7%), «Строительство» (-8,7%) и «Транспорт и логистика» (-7,7%). В то же время наименьшая динамика снижения PTI отмечена у занятых в «Юриспруденции» (-1,3%), «Социальной сфере» (-2,1%) и «Маркетинге, рекламе и PR» (-2,3%).



За прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки отмечено у «Административно-хозяйственного персонала» (-7,6%) и «Рабочих специальностей» (-7,2%), а наименьшее — у «Мидл-менеджмента» (-4,8%) и «Топ-менеджмента» (-5,8%). При этом уровень долговой нагрузки «Инженерно-технического персонала», наоборот, вырос на 0,1% до 24,1%.

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