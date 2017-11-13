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Стоимость биткоина за последние дни снизилась на 30%

Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin за последние дни обвалился почти на 30%. Об этом сообщает Bloomberg.



Агентство отмечает, что с вечера пятницы курс Bitcoin снизился на 9,5%, а со среды, когда был взят новый рекорд (7 тыс. 882 долл. США за биткоин), стоимость криптовалюты снизилась на 29%.



Аналитики Bloomberg объясняют такое снижение Bitcoin тем, что инвесторы предпочли переключиться на другую криптовалюту — Bitcoin Cash. Указывается, что ее стоимость выросла с пятницы на 40%, достигнув небывалых 2 тыс. 478 долл. США, однако к утру понедельника откатилась до 1 тыс. 325 долл. США, приводит данные Bloomberg.

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