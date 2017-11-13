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Россия перебросила в Таджикистан 40 самолетов и вертолетов

Россия осуществила переброску около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина.



«Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору, в которых примут участие коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ», — сказал он.



Он рассказал, что летчики с воздуха будут прикрывать развертывание войск, а также нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп и обеспечат доставку грузов военного назначения и высадку десанта.

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