Дайджест
Более 40% россиян сделали прививки от гриппа
13 ноябрь 2017 (16:59)
Роспотребнадзор заявил, что в настоящее время в России прививки от гриппа сделали 62,7 млн человек — 43,4% населения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзора.
При этом лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Тува, Краснодарский край и Пензенская область.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзора.
При этом лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Тува, Краснодарский край и Пензенская область.
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