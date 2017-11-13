Дайджест

Более 40% россиян сделали прививки от гриппа

Роспотребнадзор заявил, что в настоящее время в России прививки от гриппа сделали 62,7 млн человек — 43,4% населения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзора.



При этом лидерами по охвату населения вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Тува, Краснодарский край и Пензенская область.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: