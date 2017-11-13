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Вблизи Японии произошло мощное землетрясение

В акватории Тихого океана в 304 км к востоку от японского города Кесеннума, расположенного на острове Хонсю, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).



Подземные толчки были зафиксированы 13 ноября в 01.24 мск.



Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное».



Ранее сообщалось, что при землетрясении в Иране 140 человек погибли и 1000 пострадали.

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