Дайджест
Вблизи Японии произошло мощное землетрясение
13 ноябрь 2017 (16:59)
В акватории Тихого океана в 304 км к востоку от японского города Кесеннума, расположенного на острове Хонсю, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Подземные толчки были зафиксированы 13 ноября в 01.24 мск.
Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное».
Ранее сообщалось, что при землетрясении в Иране 140 человек погибли и 1000 пострадали.
Подземные толчки были зафиксированы 13 ноября в 01.24 мск.
Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «разрушительное».
Ранее сообщалось, что при землетрясении в Иране 140 человек погибли и 1000 пострадали.
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