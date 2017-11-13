Дайджест

Более 70 тыс. жителей Ирана остались без жилья

13 ноябрь 2017 (16:58)

В связи с крупным землетрясением, произошедшим на границе Ирана и Ирака, без жилья остались около 70 тыс. иранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в иранском Красном полумесяце.

«На настоящий момент порядка 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сообщил источник.

Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

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