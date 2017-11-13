Дайджест
Более 70 тыс. жителей Ирана остались без жилья
13 ноябрь 2017 (16:58)
В связи с крупным землетрясением, произошедшим на границе Ирана и Ирака, без жилья остались около 70 тыс. иранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в иранском Красном полумесяце.
«На настоящий момент порядка 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сообщил источник.
Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.
«На настоящий момент порядка 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сообщил источник.
Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президент Ирана публично осудил Холокост
- Жители Ирана смогли попасть в Twitter и Facebook из-за сбоя
- Инаугурация нового президента Ирана состоится 4 августа
- Новый президент Ирана назвал свою победу триумфом умеренности над экстремизмом
- Землетрясение обошлось Италии более чем в 30 миллионов евро
Loading...