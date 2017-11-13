Дайджест

Более 70 тыс. жителей Ирана остались без жилья

В связи с крупным землетрясением, произошедшим на границе Ирана и Ирака, без жилья остались около 70 тыс. иранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в иранском Красном полумесяце.



«На настоящий момент порядка 70 тыс. человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сообщил источник.



Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: