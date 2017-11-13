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Волонтеры ЕВРАЗ НТМК продолжают эстафету добрых дел

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Работники колесобандажного цеха продолжили эстафету добрых дел ЕВРАЗ НТМК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Волонтеры оказали помощь трем детским образовательным учреждениям Нижнего Тагила. Эстафетную палочку добра передали в управление железнодорожного транспорта.



В реабилитационный центр «Улыбка» привезли необходимую бытовую технику — пылесосы, обогреватели и матрасы в спальни детей. В специализированный дом ребенка № 6 — гигиенические принадлежности. Детскому саду-школе для детей с ограниченными возможностями № 105 закупили шесть комплектов сантехники и бактерицидные лампы.



Подарки детям сотрудники цеха развозили два дня. В каждом учреждении для гостей подготовили небольшой концерт, металлурги пообщались и поиграли с детьми.



Колесобандажный цех придумал новый атрибут эстафеты добра и сделал реальную эстафетную палочку, которую на рапорте управляющего директора передали железнодорожникам ЕВРАЗ НТМК.



«Эстафета добрых дел» стартовала на ЕВРАЗ НТМК в феврале 2017 года, в ней уже приняли участие пять цехов предприятия. Проект начался с инициативы доменного цеха, сотрудники которого помогли социально-реабилитационному центру «Радуга». Вслед за доменщиками к волонтерскому движению присоединились конвертерный цех, коксохимическое производство и цех прокатки широкополочных балок, которые поддержали дом малютки и детский дом с. Южаково.

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