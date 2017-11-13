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Бизнес накрыла волна банкротств
13 ноябрь 2017 (15:54)
Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что число банкротств в России почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году. В III квартале 2017 года в нашей стране были признаны финансово несостоятельными 3 тыс. 227 организаций. Это на 12,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Показатели Свердловской области мало отличаются от среднероссийских. В III квартале 2017 года интенсивность банкротств на Среднем Урале составила 0,06-0,07% от общего числа юридических лиц. Иными словами, в регионе за три месяца признали несостоятельными каждое 1,5 тыс. предприятие.
Эксперты ЦМАКП выделяют два фактора, которые повлияли на рост числа банкротств. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые 9 месяцев этого года они сократились в России на 1,2%, сообщает Росстат.
Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%. К концу октября показатель снизился лишь до 8,25%. В результате ставки по коммерческим кредитам по-прежнему остаются неподъемными для бизнеса. В связи с этим многие предприятия испытывают острый дефицит оборотных средств и вынуждены проходить через процедуру банкротства.
Самой проблемной отраслью является строительство. Здесь уровень банкротств в III квартале 2017 года побил исторический максимум. Для сравнения, в мае 2017 года в России обанкротилось 218 предприятий строительного сектора, в июле — 236, в сентябре — 242.
Уральские эксперты связывают негативную тенденцию с кризисными явлениями в стройиндустрии.
«Действительно, в 2017 году строительный комплекс находится в очень тяжелом состоянии. Многие организации в этих условиях просто не смогли осуществлять свою деятельность из-за нехватки работ. Им проще пройти через процедуру банкротства, чем ждать, пока их закроют из-за огромных долгов перед налоговой или другими юридическими лицами. Другого варианта просто нет. Развитие строительного сектора затормозилось. Продажи идут плохо. Новые проекты практически не начинаются. В основном идет достройка объектов незавершенного строительства. Конечно, мы рассчитываем, что в 2018 году ситуация постепенно начнет улучшаться», — считает исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин.
По его словам, усиление интенсивности банкротств в строительном секторе также связано с отложенным эффектом. Ранее многие предприятия стройидустрии разорились, однако не спешили оформлять свой юридический статус. Сейчас все они постепенно проходят через процедуру банкротства.
Как отмечают аналитики ЦМАКП, рост числа финансово несостоятельных компаний в III квартале 2017 года наблюдался не только в стройидустрии, но и в сферах торговли, пищевой промышленности и машиностроения.
При этом Свердловская область находится в зоне особого риска из-за большого числа потенциальных банкротов.
«Экономическая активность на Среднем Урале всегда была выше, чем в среднем по России. У нас крупный индустриальный регион, где представлены самые разные сферы производства. Поэтому системный кризис, который сейчас переживает российская экономика, сказывается на нас сильнее, чем на других регионах. В Свердловской области больше субъектов предпринимательства. Соответственно, число потенциальных банкротов выше», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
Арбитражный суд Свердловской области практически каждый день регистрирует новые иски о финансовой несостоятельности уральских предприятий. Только в ноябре 2017 года были признаны банкротами такие крупные организации, как «Генерация НГО», ПО «Мастер», «Рустов-Импэкс», «Распределительный центр Пэмби».
Эксперты не исключают, что в IV квартале 2017 года общее число банкротств в России может установить новый исторический максимум. У многих предприятий «иссяк» запас прочности, накопленный до начала кризиса. Поэтому они вынуждены накапливать долги перед своими контрагентами или государственными структурами. В краткосрочной перспективе это может грозить судебными исками и инициированием процедуры банкротства.
Показатели Свердловской области мало отличаются от среднероссийских. В III квартале 2017 года интенсивность банкротств на Среднем Урале составила 0,06-0,07% от общего числа юридических лиц. Иными словами, в регионе за три месяца признали несостоятельными каждое 1,5 тыс. предприятие.
Эксперты ЦМАКП выделяют два фактора, которые повлияли на рост числа банкротств. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые 9 месяцев этого года они сократились в России на 1,2%, сообщает Росстат.
Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%. К концу октября показатель снизился лишь до 8,25%. В результате ставки по коммерческим кредитам по-прежнему остаются неподъемными для бизнеса. В связи с этим многие предприятия испытывают острый дефицит оборотных средств и вынуждены проходить через процедуру банкротства.
Самой проблемной отраслью является строительство. Здесь уровень банкротств в III квартале 2017 года побил исторический максимум. Для сравнения, в мае 2017 года в России обанкротилось 218 предприятий строительного сектора, в июле — 236, в сентябре — 242.
Уральские эксперты связывают негативную тенденцию с кризисными явлениями в стройиндустрии.
«Действительно, в 2017 году строительный комплекс находится в очень тяжелом состоянии. Многие организации в этих условиях просто не смогли осуществлять свою деятельность из-за нехватки работ. Им проще пройти через процедуру банкротства, чем ждать, пока их закроют из-за огромных долгов перед налоговой или другими юридическими лицами. Другого варианта просто нет. Развитие строительного сектора затормозилось. Продажи идут плохо. Новые проекты практически не начинаются. В основном идет достройка объектов незавершенного строительства. Конечно, мы рассчитываем, что в 2018 году ситуация постепенно начнет улучшаться», — считает исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин.
По его словам, усиление интенсивности банкротств в строительном секторе также связано с отложенным эффектом. Ранее многие предприятия стройидустрии разорились, однако не спешили оформлять свой юридический статус. Сейчас все они постепенно проходят через процедуру банкротства.
Как отмечают аналитики ЦМАКП, рост числа финансово несостоятельных компаний в III квартале 2017 года наблюдался не только в стройидустрии, но и в сферах торговли, пищевой промышленности и машиностроения.
При этом Свердловская область находится в зоне особого риска из-за большого числа потенциальных банкротов.
«Экономическая активность на Среднем Урале всегда была выше, чем в среднем по России. У нас крупный индустриальный регион, где представлены самые разные сферы производства. Поэтому системный кризис, который сейчас переживает российская экономика, сказывается на нас сильнее, чем на других регионах. В Свердловской области больше субъектов предпринимательства. Соответственно, число потенциальных банкротов выше», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
Арбитражный суд Свердловской области практически каждый день регистрирует новые иски о финансовой несостоятельности уральских предприятий. Только в ноябре 2017 года были признаны банкротами такие крупные организации, как «Генерация НГО», ПО «Мастер», «Рустов-Импэкс», «Распределительный центр Пэмби».
Эксперты не исключают, что в IV квартале 2017 года общее число банкротств в России может установить новый исторический максимум. У многих предприятий «иссяк» запас прочности, накопленный до начала кризиса. Поэтому они вынуждены накапливать долги перед своими контрагентами или государственными структурами. В краткосрочной перспективе это может грозить судебными исками и инициированием процедуры банкротства.
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