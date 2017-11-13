Бизнес накрыла волна банкротств

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что число банкротств в России почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году. В III квартале 2017 года в нашей стране были признаны финансово несостоятельными 3 тыс. 227 организаций. Это на 12,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Показатели Свердловской области мало отличаются от среднероссийских. В III квартале 2017 года интенсивность банкротств на Среднем Урале составила 0,06-0,07% от общего числа юридических лиц. Иными словами, в регионе за три месяца признали несостоятельными каждое 1,5 тыс. предприятие.Эксперты ЦМАКП выделяют два фактора, которые повлияли на рост числа банкротств. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые 9 месяцев этого года они сократились в России на 1,2%, сообщает Росстат.Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%. К концу октября показатель снизился лишь до 8,25%. В результате ставки по коммерческим кредитам по-прежнему остаются неподъемными для бизнеса. В связи с этим многие предприятия испытывают острый дефицит оборотных средств и вынуждены проходить через процедуру банкротства.Самой проблемной отраслью является строительство. Здесь уровень банкротств в III квартале 2017 года побил исторический максимум. Для сравнения, в мае 2017 года в России обанкротилось 218 предприятий строительного сектора, в июле — 236, в сентябре — 242.Уральские эксперты связывают негативную тенденцию с кризисными явлениями в стройиндустрии.«Действительно, в 2017 году строительный комплекс находится в очень тяжелом состоянии. Многие организации в этих условиях просто не смогли осуществлять свою деятельность из-за нехватки работ. Им проще пройти через процедуру банкротства, чем ждать, пока их закроют из-за огромных долгов перед налоговой или другими юридическими лицами. Другого варианта просто нет. Развитие строительного сектора затормозилось. Продажи идут плохо. Новые проекты практически не начинаются. В основном идет достройка объектов незавершенного строительства. Конечно, мы рассчитываем, что в 2018 году ситуация постепенно начнет улучшаться», — считает исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин.По его словам, усиление интенсивности банкротств в строительном секторе также связано с отложенным эффектом. Ранее многие предприятия стройидустрии разорились, однако не спешили оформлять свой юридический статус. Сейчас все они постепенно проходят через процедуру банкротства.Как отмечают аналитики ЦМАКП, рост числа финансово несостоятельных компаний в III квартале 2017 года наблюдался не только в стройидустрии, но и в сферах торговли, пищевой промышленности и машиностроения.При этом Свердловская область находится в зоне особого риска из-за большого числа потенциальных банкротов.«Экономическая активность на Среднем Урале всегда была выше, чем в среднем по России. У нас крупный индустриальный регион, где представлены самые разные сферы производства. Поэтому системный кризис, который сейчас переживает российская экономика, сказывается на нас сильнее, чем на других регионах. В Свердловской области больше субъектов предпринимательства. Соответственно, число потенциальных банкротов выше», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Арбитражный суд Свердловской области практически каждый день регистрирует новые иски о финансовой несостоятельности уральских предприятий. Только в ноябре 2017 года были признаны банкротами такие крупные организации, как «Генерация НГО», ПО «Мастер», «Рустов-Импэкс», «Распределительный центр Пэмби».Эксперты не исключают, что в IV квартале 2017 года общее число банкротств в России может установить новый исторический максимум. У многих предприятий «иссяк» запас прочности, накопленный до начала кризиса. Поэтому они вынуждены накапливать долги перед своими контрагентами или государственными структурами. В краткосрочной перспективе это может грозить судебными исками и инициированием процедуры банкротства.