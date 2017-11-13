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«Уральские авиалинии» перевезли за 10 месяцев 2017 года более 6,8 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала года перевезла 6 млн 859 тыс. 095 человек, что на 24% больше показателей 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В период с 1 января по 31 октября самолеты авиакомпании выполнили 47 тыс. 097 рейсов: 28 тыс. 217 — по России, 8 тыс. 581 — по СНГ, 10 тыс. 299 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за 10 месяцев 2017 года превысил 16 млрд 409 млн пассажирокилометров.



В октябре 2017 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 736 тыс. 978 пассажиров, что на 34% больше показателей октября 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5,17 тыс. рейсов, из которых 2,75 тыс. рейсов по России, 1 тыс. 067 — в страны СНГ и 1 тыс. 353 рейса — в страны дальнего зарубежья.

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