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За девять месяцев 2017 года рынок индивидуального доверительного управления вырос в 6,5 раза

УрБК, Москва, 13.11.2017. Рынок индивидуального доверительного управления за девять месяцев 2017 года вырос почти на 150 млрд руб., что в 6,5 раза больше результатов 2016 года (23 млрд руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование RAEX.



В агентстве подсчитали, что основной приток — 60% (92 млрд руб.) — обеспечили именно обеспеченные клиенты. Аналитики отмечают, что такой активности в сегменте доверительного управления не было последние пять лет.



Эксперты считают, что граждане ищут новые инструменты для инвестиций из-за снижения ставок по депозитам. Согласно исследованию, число состоятельных клиентов, заключивших договоры индивидуального доверительного управления, выросло с января на 75% (25 тыс. клиентов). Число новых клиентов у управляющих компаний за девять месяцев выросло на 57 тыс., из которых почти половина — это физические лица.



Объем инвестиций пайщиков, которые входят в розничное доверительное управление, в январе-сентябре рос в 5 раз быстрее, чем в аналогичный период прошлого года (на 54 млрд руб. против 11 млрд руб.). Средний счет клиентов в паевые инвестиционные фонды увеличился на 30%, примерно до 560 тыс. руб. Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам трех кварталов вырос на 3% и составил 6,2 трлн руб.



Начало IV квартала ознаменовалось новым рекордом на рынке коллективных инвестиций. В октябре управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды почти 9 млрд руб., доведя результат непрерывного привлечения средств до 78 млрд руб.

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