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ЮУТПП организует встречу предпринимателей Челябинской и Курганской областей
13 ноябрь 2017 (15:10)
УрБК, Челябинск, 13.11.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате 21 ноября пройдут деловые переговоры предпринимателей Челябинской и Курганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
Цель данной бизнес-миссии — установление и укрепление деловых контактов с южноуральскими предпринимателями, обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества.
Мероприятие организуется ЮУТПП при поддержке ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» в рамках визита делегации Зауралья в Челябинск.
В состав делегации войдут представители семи предприятий Курганской области разных сфер деятельности (производство сварочных электродов, утилизация химических источников тока, изготовление сувенирной продукции, праздничного и интерьерного декора, переработка стандартного вторсырья, рекламные и туристические услуги, полиграфия и так далее).
Переговоры пройдут 21 ноября с 14.00 до 16.30 в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.
Цель данной бизнес-миссии — установление и укрепление деловых контактов с южноуральскими предпринимателями, обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества.
Мероприятие организуется ЮУТПП при поддержке ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» в рамках визита делегации Зауралья в Челябинск.
В состав делегации войдут представители семи предприятий Курганской области разных сфер деятельности (производство сварочных электродов, утилизация химических источников тока, изготовление сувенирной продукции, праздничного и интерьерного декора, переработка стандартного вторсырья, рекламные и туристические услуги, полиграфия и так далее).
Переговоры пройдут 21 ноября с 14.00 до 16.30 в актовом зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.
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