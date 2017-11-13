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Официальный курс долл. США снизился на 9 коп., евро — на 6 коп.
13 ноябрь 2017 (14:51)
УрБК, Москва, 13.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 9,85 коп., до 59,18 руб., евро снизился на 6,13 коп., до 68,91 руб.
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