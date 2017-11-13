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В Екатеринбурге в декабре запретят парковку на улице Тверитина

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге с первой декады декабря 2017 года на улице Тверитина будут размещены знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщается на официальном портале города.



Запрет на парковку будет действовать на отрезке улицы Тверитина от дома № 12 «а» до улицы Чапаева.



Ограничения вводятся в связи со сложностью проезда. Предполагается, что после первой декады декабря с данного участка будут эвакуировать оставленный здесь транспорт.

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