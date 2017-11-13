Новости дня
УБРиР разыграл новые двухсотрублевые купюры
13 ноябрь 2017 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) провел конкурс для подписчиков социальной сети Instagram «200 друзей УБРиР» (#200друзейУБРиР). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Со 2 по 10 ноября банк прятал новые двухсотрублевые купюры в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Казани и Новосибирске.
Быстрее всего новую купюру нашли в Казани, а дольше всего искали деньги участники из Челябинска. Фотографии с найденными купюрами люди выкладывали в своих аккаунтах в Instagram. Посмотреть, как проходил конкурс, можно в официальной группе УБРиР.
Как рассказал куратор креативных проектов SMM УБРиР Борис Шлейнов, банк одним из первых начал знакомить людей с новыми деньгами.
«Купюры номиналом 200 рублей пока для населения являются экзотикой, так как сильно отличаются от привычных российских денег, поэтому у конкурса, помимо развлекательной задачи, была и просветительская. Нам важно познакомить людей с новыми деньгами, и чтобы о них знали как можно больше, потому что сейчас пока еще к купюрам относятся настороженно и даже не везде принимают в оплату», — пояснил Борис Шлейнов.
Для УБРиР проведение конкурсов с подобной механикой становится традицией: осенью прошлого года банк прятал новые купюры с изображением Крыма, а летом этого года — памятные монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Планируется, что до конца года УБРиР проведет еще один конкурс, где в городах присутствия банка будут спрятаны новые купюры достоинством 2 тыс. руб.
Со 2 по 10 ноября банк прятал новые двухсотрублевые купюры в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Казани и Новосибирске.
Быстрее всего новую купюру нашли в Казани, а дольше всего искали деньги участники из Челябинска. Фотографии с найденными купюрами люди выкладывали в своих аккаунтах в Instagram. Посмотреть, как проходил конкурс, можно в официальной группе УБРиР.
Как рассказал куратор креативных проектов SMM УБРиР Борис Шлейнов, банк одним из первых начал знакомить людей с новыми деньгами.
«Купюры номиналом 200 рублей пока для населения являются экзотикой, так как сильно отличаются от привычных российских денег, поэтому у конкурса, помимо развлекательной задачи, была и просветительская. Нам важно познакомить людей с новыми деньгами, и чтобы о них знали как можно больше, потому что сейчас пока еще к купюрам относятся настороженно и даже не везде принимают в оплату», — пояснил Борис Шлейнов.
Для УБРиР проведение конкурсов с подобной механикой становится традицией: осенью прошлого года банк прятал новые купюры с изображением Крыма, а летом этого года — памятные монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Планируется, что до конца года УБРиР проведет еще один конкурс, где в городах присутствия банка будут спрятаны новые купюры достоинством 2 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УБРиР снизил ставки по ипотеке
- УБРиР выпустил больше 28 тыс. карт «Мир»
- УБРиР запустил специальный депозит для индивидуальных предпринимателей
- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» проводит конкурс сочинений среди школьников
- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» поздравило первых победителей конкурса «19 лет УБРиР — все на праздничный турнир»
Loading...