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УБРиР разыграл новые двухсотрублевые купюры

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) провел конкурс для подписчиков социальной сети Instagram «200 друзей УБРиР» (#200друзейУБРиР). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Со 2 по 10 ноября банк прятал новые двухсотрублевые купюры в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Казани и Новосибирске.



Быстрее всего новую купюру нашли в Казани, а дольше всего искали деньги участники из Челябинска. Фотографии с найденными купюрами люди выкладывали в своих аккаунтах в Instagram. Посмотреть, как проходил конкурс, можно в официальной группе УБРиР.



Как рассказал куратор креативных проектов SMM УБРиР Борис Шлейнов, банк одним из первых начал знакомить людей с новыми деньгами.



«Купюры номиналом 200 рублей пока для населения являются экзотикой, так как сильно отличаются от привычных российских денег, поэтому у конкурса, помимо развлекательной задачи, была и просветительская. Нам важно познакомить людей с новыми деньгами, и чтобы о них знали как можно больше, потому что сейчас пока еще к купюрам относятся настороженно и даже не везде принимают в оплату», — пояснил Борис Шлейнов.



Для УБРиР проведение конкурсов с подобной механикой становится традицией: осенью прошлого года банк прятал новые купюры с изображением Крыма, а летом этого года — памятные монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018. Планируется, что до конца года УБРиР проведет еще один конкурс, где в городах присутствия банка будут спрятаны новые купюры достоинством 2 тыс. руб.

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