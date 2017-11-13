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Зарплаты в страховых и финансовых отраслях Свердловской области сократились на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Среднемесячная заработная плата в страховых и финансовых организациях Свердловской области за месяц сократилась на 8,3%. Об этом следует из данных Свердловскстата.



Согласно материалам статистической службы, если в начале 2017 года среднемесячная зарплата работников в этих отраслях составляла 59 тыс. 023,2, то к сентябрю 2017 года — 53 тыс. 581,2 руб.



Также с августа по сентябрь 2017 года на 4% сократился размер заработной платы у работников в сфере информации и связи (в период с января по сентябрь — с 52 тыс. 676,9 руб. до 50 тыс. 765,8 руб.), на 2,6% — у риэлторов (с начала года по сентябрь — с 31 тыс. 504,8 руб. до 30 тыс. 520,5 руб.), в отрасли добычи полезных ископаемых — на 6,5% (за первые девять месяцев 2017 года с 40 тыс. 163,2 руб. до 39 тыс. 911,2 руб.).



Падение среднемесячной зарплаты на 4,4% зафиксировано в сферах оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (с 36 тыс. 268,4 руб. до 35 тыс. 936,7 руб. в период с января по сентябрь 2017 года) и в отрасли транспортировки и хранения (с 43 тыс. 135,9 руб. до 42 тыс. 464,5 руб. за первые 9 месяцев 2017 года).



При исследовании Свердловскстат изучал компании с числом работников не менее 15 человек и без учета предприятий малого бизнеса.

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