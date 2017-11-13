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Свердловский Росреестр с начала года выявил более 3,9 тыс. нарушений земельного законодательства
13 ноябрь 2017 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. За девять месяцев 2017 года Управление Росреестра по Свердловской области провело 8 тыс. 633 проверки и выявило 3 тыс. 927 нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 3 тыс. 420 субъектов земельных правоотношений, в том числе: 1 тыс. 653 — по протоколам госинспекторов управления, 115 — по материалам органов прокуратуры, 1 тыс. 651 — полиции, 182 — органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 615 — по решениям мировых судов.
Всего в Свердловской области с начала года нарушителям назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 40 млн 630 тыс. руб.
За указанный период госинспекторы провели 1 тыс. 958 административных обследований объектов земельных отношений. Из них по 1 тыс. 142 выявлены признаки нарушений, проведены внеплановые проверки и привлечены виновные лица к административной ответственности.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 3 тыс. 420 субъектов земельных правоотношений, в том числе: 1 тыс. 653 — по протоколам госинспекторов управления, 115 — по материалам органов прокуратуры, 1 тыс. 651 — полиции, 182 — органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 615 — по решениям мировых судов.
Всего в Свердловской области с начала года нарушителям назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 40 млн 630 тыс. руб.
За указанный период госинспекторы провели 1 тыс. 958 административных обследований объектов земельных отношений. Из них по 1 тыс. 142 выявлены признаки нарушений, проведены внеплановые проверки и привлечены виновные лица к административной ответственности.
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