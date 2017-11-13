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Россия нарастила импорт сливочного масла в 2017 году на 78,4%

УрБК, Москва, 13.11.2017. Объем поставок сливочного масла в Россию из стран дальнего зарубежья с января по сентябрь 2017 года вырос на 78,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных Федеральной таможенной службы.



Также с начала текущего года на 9,1% выросли объемы поставок сыров и творога, на 9% — мяса свежего и замороженного. Кроме того, за этот же период поставки молока и сливок из стран СНГ увеличились на 20,2%, сливочного масла — на 1,2%, мяса домашней птицы — на 8,3%. Вместе с тем объемы импортируемых из стран СНГ сыров и творога сократились на 4,4%.



Всего в общей структуре поставок из стран дальнего зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-сентябре 2017 года составила 11,4% (в январе-сентябре 2016 года — 12,4%). По странам СНГ этот же показатель составил 22,4% (в январе-сентябре 2016 года — 23,2%).



Ранее из данных ФТС стало известно, что с января по август 2017 года Россия в два раза увеличила импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 529 тыс. т). Наращивание поставок связывают с поздней уборкой нового урожая корнеплодов.

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