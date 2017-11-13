Уралу грозит «хроническая безработица»

На рынке труда Свердловской области растет «хроническая безработица» (увеличение числа граждан, которые не могут найти работу более одного года). По данным Свердловскстата, в I квартале 2017 года доля безработных, которые не могли трудоустроиться более 12 месяцев, составляла 28,9%. В III квартале показатель вырос до 34,3%. Эксперты связывают это с напряженной ситуацией на рынке труда. В текущей экономической ситуации многие свердловчане не могут найти работу, которая бы полностью соответствовала их ожиданиям и уровню квалификации.Если в начале 2017 года средняя продолжительность поиска работы уральскими безработными составила 7,1 месяца, то в III квартале срок вырос до 7,4 месяца. Между тем до кризиса этот показатель варьировался от 3 до 4 месяцев. Иными словами, средняя продолжительность поиска работы в Свердловской области выросла вдвое. Причем пока никаких признаков стабилизации не наблюдается.Можно выделить несколько причин непрерывного роста «хронической безработицы» на Среднем Урале. Одна из ключевых — продолжающиеся сокращения на свердловских предприятиях. В январе-сентябре 2017 года уральские организации подали сведения о массовом увольнении 7 тыс. 601 человека. Еще 10 тыс. 613 человек попали под индивидуальные сокращения. Учитывая высокую долю скрытых увольнений, реальное число уральцев, которые в 2017 году потеряли работу, может оказаться намного больше цифр официальной статистики.Другая причина — низкое качество вакансий, которые предлагают свердловские работодатели. Свердловские предприятия в условиях кризиса отказываются от реализации новых проектов. Соответственно, они достаточно редко объявляют о расширении штата.По данным регионального департамента по труду и занятости, по состоянию на 1 октября 2017 года на Среднем Урале было представлено 35 тыс. 817 вакансий. Однако, как отмечают аналитики, реального выбора у соискателей нет. Средняя зарплата в предлагаемых вакансиях составляет всего 16,3 тыс. руб. Для сравнения, среднемесячная заработная плата в регионе в июле 2017 года достигла 33 тыс. 061 руб.«Люди понимают, что вероятность найти работу, адекватную опыту, образованию и квалификации, с помощью центра занятости невысока. Как показывает реальный опыт, биржи труда чаще всего неспособны найти даже что-то, примерно соответствующее запросам соискателя, предлагая чаще всего общественные работы или что-то совсем низкоквалифицированное, чтобы спокойно снять его с учета, повысив статистические показатели», — заявил аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев.Очевидно, что большинство работодателей не пользуются услугами служб занятостидля поиска новых сотрудников. Они предпочитают размещать объявления на сторонних сайтах. Львиная доля таких вакансий также связана с набором низкоквалифицированного персонала, что сужает выбор потенциальных соискателей.Еще одна причина роста «хронической безработицы» — структурные перекосы на рынке труда. Аналитики отмечают, что в настоящее время многие уральцы не соответствуют предъявляемым требованиям из-за низкого уровня подготовки или непрофильного образования.«Долгое время у нас все рвались трудиться экономистами и юристами. Быть рабочим никто не хотел. Поэтому сейчас появился настоящий «кадровый голод». На производстве ощущается острая нехватка инженеров и рабочих. Рано или поздно все это может повлиять на экономическую ситуацию в стране. Мы должны замещать людей, которые заканчивают работать. Для этого нужны квалифицированные кадры, которых сейчас просто нет. Сейчас это постепенно становится настоящей проблемой», — рассказал независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Эксперты считают, что текущий рост «хронической безработицы» на Среднем Урале можно было спрогнозировать. После начала кризиса в регионе регулярно происходят массовые сокращения. Многие потерявшие работу свердловчане вынуждены искать новое место с помощью биржи труда. Далеко не у всех получается это сделать в течение 12 месяцев. В краткосрочной перспективе негативная тенденция может усилиться. Говорить о кардинальном улучшении ситуации на рынке труда пока не приходится.