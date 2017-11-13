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В Богдановиче «Комбинат строительных материалов» оштрафовали за выброс загрязняющих веществ

13 ноябрь 2017 (12:29)

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В прокуратуру Богдановича обратились местные жители с жалобой на загрязнение воздуха ООО «Комбинат строительных материалов». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.

Установлено, что на предприятии имеется 148 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Однако у организации отсутствует разрешение на выброс загрязняющих веществ, что является нарушением закона.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении главного инженера предприятия возбудила дело об административном правонарушении, по результатам которого он оштрафован на 40 тыс. руб.

Кроме того, в адрес генерального директора предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

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