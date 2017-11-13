Дайджест
Саакашвили пообещал проводить митинги каждую неделю
13 ноябрь 2017 (12:24)
Лидер «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети пригрозил каждое воскресенье проводить у здания администрации президента Украины марши недовольных. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал он.
В воскресенье в Киеве около 400 сторонников Саакашвили промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной Рады Украины.
«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал он.
В воскресенье в Киеве около 400 сторонников Саакашвили промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной Рады Украины.
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