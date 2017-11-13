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В Адлере мужчина пытался совершить акт самосожжения
13 ноябрь 2017 (12:24)
В Адлере задержали мужчину, который пытался совершить самосожжение у железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сочинское управление транспортной полиции.
Мужчину остановили сотрудники МВД, он задержан, его личность устанавливается. Как пишет «Живая Кубань», инцидент произошел около 10:30 по местному времени. По информации издания, мужчина облил бензином свой автомобиль, залез на крышу и стал угрожать, что сожжет его.
«Я проходил мимо, увидел, как мужчина забрался на автомобиль, начал кричать, даже просил у проходящих мимо людей гранату. Сюда сразу же приехала полиция, скорая и пожарные. Полицейские задержали его и увезли», — рассказал изданию очевидец.
Мужчину остановили сотрудники МВД, он задержан, его личность устанавливается. Как пишет «Живая Кубань», инцидент произошел около 10:30 по местному времени. По информации издания, мужчина облил бензином свой автомобиль, залез на крышу и стал угрожать, что сожжет его.
«Я проходил мимо, увидел, как мужчина забрался на автомобиль, начал кричать, даже просил у проходящих мимо людей гранату. Сюда сразу же приехала полиция, скорая и пожарные. Полицейские задержали его и увезли», — рассказал изданию очевидец.
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