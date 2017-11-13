Дайджест
Депутаты подписали письмо о недоверии Терезе Мэй
13 ноябрь 2017 (12:24)
Сорок депутатов британского парламента подписали письмо о недоверии премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Об этом сообщает The Sunday Times.
Решение парламентарии-консерваторы приняли после предупреждения Евросоюза о возможной приостановке до марта переговоров о новом торговом соглашении после Brexit. Ожидалось, что они завершатся в декабре. Депутаты недовольны, что Мэй затягивает эти переговоры, они также отмечают, что у нее нет четкой позиции по принципиальным вопросам.
Газета отмечает, что для запуска перевыборов лидера консерваторов необходимо 48 подписей.
Решение парламентарии-консерваторы приняли после предупреждения Евросоюза о возможной приостановке до марта переговоров о новом торговом соглашении после Brexit. Ожидалось, что они завершатся в декабре. Депутаты недовольны, что Мэй затягивает эти переговоры, они также отмечают, что у нее нет четкой позиции по принципиальным вопросам.
Газета отмечает, что для запуска перевыборов лидера консерваторов необходимо 48 подписей.
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