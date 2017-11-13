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«Уральские авиалинии» встретили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге в международном аэропорту Кольцово состоялась торжественная церемония награждения юбилейного пассажира авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Авиакомпания впервые в своей истории перевезла более 7 млн человек c начала года. Юбилейным пассажиром стала Елена Никитова, которая отправилась в путешествие из Екатеринбурга в Москву с семьей на рейсе U6-268.



В аэропорту женщину встречали представители авиакомпании, которые вручили ей сертификат с бонусами программы лояльности «Крылья». Бонусы «Крылья» Елена Никитова и ее семья смогут потратить на новый перелет по любому направлению авиакомпании.



Напомним, награждать юбилейных пассажиров своих рейсов стало у «Уральских авиалиний» уже традицией. Первый раз награждение юбилейного пассажира состоялось в октябре 2007 года — тогда авиакомпания чествовала миллионного пассажира, а в прошлом году впервые поздравили шестимиллионного. Стоит отметить, что в этом году юбилейный пассажир зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом, из-за активного роста пассажиропотока.

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