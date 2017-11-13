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Из Екатеринбурга выдворили 33 граждан Узбекистана за нарушения правил пребывания в РФ
13 ноябрь 2017 (11:50)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Из Екатеринбурга в Ташкент выдворены 33 гражданина Республики Узбекистан, нарушивших правила пребывания на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Сотрудники полиции задержали уроженцев Средней Азии в ходе рейдов в Белоярском, Верхнепышминском и Красноуфимском районах Свердловской области. Решением суда нарушители были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ». Всем правонарушителям суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. с выдворением за пределы Российской Федерации.
Граждане были доставлены судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Свердловской области до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово и отправлены на родину одним рейсом Екатеринбург — Ташкент.
Стоит отметить, что 20 граждан из числа выдворяемых приобрели авиабилеты за свой счет и 13 человек улетели на Родину за счет федерального бюджета РФ.
Всего с начала года судебные приставы УФССП России по Свердловской области принудительно отправили на родину 1 тыс. 419 иностранных граждан, из них 1 тыс. 091 человек приобрел проездные билеты за свой счет.
Сотрудники полиции задержали уроженцев Средней Азии в ходе рейдов в Белоярском, Верхнепышминском и Красноуфимском районах Свердловской области. Решением суда нарушители были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ». Всем правонарушителям суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. с выдворением за пределы Российской Федерации.
Граждане были доставлены судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Свердловской области до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово и отправлены на родину одним рейсом Екатеринбург — Ташкент.
Стоит отметить, что 20 граждан из числа выдворяемых приобрели авиабилеты за свой счет и 13 человек улетели на Родину за счет федерального бюджета РФ.
Всего с начала года судебные приставы УФССП России по Свердловской области принудительно отправили на родину 1 тыс. 419 иностранных граждан, из них 1 тыс. 091 человек приобрел проездные билеты за свой счет.
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