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Средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге в III квартале выросла на 21%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге в III квартале 2017 года составила 4,3 млн руб. — на 21% больше, чем за предыдущий квартал, и на 72% больше, чем за аналогичный квартал годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба портала Avito.



Больше всего за год подорожали интернет-магазины (на 378%), а подешевели — развлекательные бизнесы (на 44%). За квартал наиболее заметно снизилась стоимость сельхозкомпаний (на 22%).



В III квартале екатеринбургских покупателей готового бизнеса на Avito больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита — на них пришлось 32%, 20% и 18% запросов контактов соответственно.



Самыми дорогими бизнесами в Екатеринбурге в III квартале оказались сельхозкомпании со средней ценой 10,8 млн руб., производственные компании (9,24 млн руб.) и компании сферы услуг (4,81 млн руб.). При этом разница в цене продаваемых бизнесов весьма велика: так, в категории «Производство» опубликовано объявление о продаже металлургического завода за 1,2 млрд руб. и объявление о продаже мастерской по производству резных свечей за 150 тыс. руб.



Екатеринбург стал вторым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito в III квартале. Она составила 122% от среднероссийского показателя в 3,54 млн руб. и 90% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников в 4,79 млн руб. — столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.

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