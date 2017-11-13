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Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 7,2%

УрБК, Москва, 13.11.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2017 года снизился на 7,2% до 183,4 тыс. машин. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



В отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млн 692,6 млн долл. США. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 172,8 тыс. машин на 4 млн 614,6 млн долл. США, из стран СНГ — 10,6 тыс. автомобилей на 78 млн долл. США.



Импорт грузовых автомобилей в январе-сентябре вырос на 42,4% до 19,8 тыс. машин общей стоимостью 1,4 млрд долл. США. Из них 16,6 тыс. грузовиков на 743 млн долл. США были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,2 тыс. машин на 657 млн долл. США — из стран СНГ.



Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2017 года увеличился на 30,3% и составил 63,6 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 016,5 млн долл. США. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 28 тыс. автомобилей на 521,6 млн долл. США, в страны СНГ— 35,6 тыс. машин на 494,9 млн долл. США.



Экспорт грузовых автомобилей вырос на 2,2% и составил 9,1 тыс. машин на 188 млн долл. США. В страны дальнего зарубежья поставлено 2,5 тыс. грузовиков на 76 млн долл. США, в страны СНГ — 6,7 тыс. машин на 112 млн долл. США.

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