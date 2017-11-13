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Муниципальный долг Екатеринбурга в 2018 году вырастет в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. На рассмотрение Екатеринбургской городской думы направлен проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает официальный портал города.



Согласно указанным параметрам, дефицит бюджета на 2018 год запланирован на уровне 886,9 млн руб. Общая сумма доходов в следующем году должна составить 36,53 млрд руб. Расходы прогнозируются на уровне 37,42 млрд руб. Муниципальный долг должен составить 3 млрд 763 млн руб.



В 2017 году в параметрах бюджета доходы прописаны на уровне 38,1 млрд руб., расходы — 39 млрд руб., дефицит — 945 млн руб., муниципальный долг — 2,2 млрд руб.



Таким образом, по отношению к 2017 году в следующем году муниципальный долг города может увеличиться в 1,6 раза.



На 2019 год доходы запланированы на уровне 31,9 млрд руб., расходы — 32,7 млрд руб., дефицит — 784 млн руб., муниципальный долг — 1,7 млрд руб.

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