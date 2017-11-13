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На Урале ФНС намерена взыскать 7,8 млрд рублей с руководителей компаний-должников
13 ноябрь 2017 (10:18)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Сотрудники налоговых органов УрФО направили в Арбитражный суд Свердловской области 73 заявления о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей компаний-должников на общую сумму свыше 7 млрд 839 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По 31 заявлению Арбитражным судом Свердловской области по обязательствам должника привлечены к субсидиарной ответственности лица на сумму более 1 млрд 674 млн руб.
Налоговые органы направили в Арбитражный суд Свердловской области, Росреестр и в СРО 63 заявления о нарушении арбитражными управляющими законодательства РФ, из которых 33 удовлетворены.
За девять месяцев 2017 года налоговые органы направили в арбитраж 121 заявление о признании должников банкротами, в том числе 102 заявления в отношении юридических лиц, 19 заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 1 млрд 425 млн руб. Из них возбуждено производство по делу о банкротстве по 56 заявлениям, в том числе 44 заявления в отношении юридических лиц, 12 заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Прекращено производство по 145 делам о банкротстве, в том числе по 27 делам в связи с заключением мирового соглашения, по 26 делам в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
По 31 заявлению Арбитражным судом Свердловской области по обязательствам должника привлечены к субсидиарной ответственности лица на сумму более 1 млрд 674 млн руб.
Налоговые органы направили в Арбитражный суд Свердловской области, Росреестр и в СРО 63 заявления о нарушении арбитражными управляющими законодательства РФ, из которых 33 удовлетворены.
За девять месяцев 2017 года налоговые органы направили в арбитраж 121 заявление о признании должников банкротами, в том числе 102 заявления в отношении юридических лиц, 19 заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц на общую сумму 1 млрд 425 млн руб. Из них возбуждено производство по делу о банкротстве по 56 заявлениям, в том числе 44 заявления в отношении юридических лиц, 12 заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Прекращено производство по 145 делам о банкротстве, в том числе по 27 делам в связи с заключением мирового соглашения, по 26 делам в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
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