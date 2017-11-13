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На базе ММК начала работать межзаводская школа по обмену производственным опытом
13 ноябрь 2017 (09:59)
УрБК, Магнитогорск, 13.11.2017. 13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала свою работу межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами производства горячекатаного листа. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
В конференции участвуют представители ведущих предприятий России и стран ближнего зарубежья.
Среди гостей ММК — эксперты Новолипецкого металлургического комбината, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, компании «АрселорМиттал Тимертау», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. В общей сложности в работе школы принимают участие более двадцати специалистов горячекатаного производства.
«В первый день конференции в научно-техническом центре ММК пройдет круглый стол, во время которого состоится обмен мнениями и докладами. Во вторник и среду участники будут знакомиться с производством горячекатаного листа на Магнитогорском металлургическом комбинате. Запланировано посещение станов 2000 и 2500 горячей прокатки, а также производства толстолистового проката (станы 2350, 4500 и 5000). Данные агрегаты являются одними из самых мощных в России», — говорится в сообщении.
Традиционное ежеквартальное мероприятие, в рамках которого металлурги обсуждают актуальные производственные вопросы и делятся накопленным опытом, проходит уже в 93-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. Группы специалистов имеют возможность наряду с посещением производственных участков рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы.
В результате подобных конференций на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы уже сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.
В конференции участвуют представители ведущих предприятий России и стран ближнего зарубежья.
Среди гостей ММК — эксперты Новолипецкого металлургического комбината, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, компании «АрселорМиттал Тимертау», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. В общей сложности в работе школы принимают участие более двадцати специалистов горячекатаного производства.
«В первый день конференции в научно-техническом центре ММК пройдет круглый стол, во время которого состоится обмен мнениями и докладами. Во вторник и среду участники будут знакомиться с производством горячекатаного листа на Магнитогорском металлургическом комбинате. Запланировано посещение станов 2000 и 2500 горячей прокатки, а также производства толстолистового проката (станы 2350, 4500 и 5000). Данные агрегаты являются одними из самых мощных в России», — говорится в сообщении.
Традиционное ежеквартальное мероприятие, в рамках которого металлурги обсуждают актуальные производственные вопросы и делятся накопленным опытом, проходит уже в 93-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. Группы специалистов имеют возможность наряду с посещением производственных участков рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы.
В результате подобных конференций на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы уже сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.
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