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На базе ММК начала работать межзаводская школа по обмену производственным опытом

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2017. 13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала свою работу межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами производства горячекатаного листа. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В конференции участвуют представители ведущих предприятий России и стран ближнего зарубежья.



Среди гостей ММК — эксперты Новолипецкого металлургического комбината, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, компании «АрселорМиттал Тимертау», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. В общей сложности в работе школы принимают участие более двадцати специалистов горячекатаного производства.



«В первый день конференции в научно-техническом центре ММК пройдет круглый стол, во время которого состоится обмен мнениями и докладами. Во вторник и среду участники будут знакомиться с производством горячекатаного листа на Магнитогорском металлургическом комбинате. Запланировано посещение станов 2000 и 2500 горячей прокатки, а также производства толстолистового проката (станы 2350, 4500 и 5000). Данные агрегаты являются одними из самых мощных в России», — говорится в сообщении.



Традиционное ежеквартальное мероприятие, в рамках которого металлурги обсуждают актуальные производственные вопросы и делятся накопленным опытом, проходит уже в 93-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. Группы специалистов имеют возможность наряду с посещением производственных участков рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы.



В результате подобных конференций на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы уже сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.

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