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Число банкротств в строительной отрасли в 2017 году достигло исторического максимума

УрБК, Москва, 13.11.2017. Количество банкротств в строительной отрасли к сентябрю 2017 года достигло исторического максимума. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).



Как следует из материалов ЦМАКП, в сентябре 2017 года банкротами были признаны 242 строительные компании. Также рост числа банкротств зафиксирован в сферах торговли, пищевой промышленности и машиностроения. По отношению ко II кварталу 2017 года динамика не изменилась в агропромышленном комплексе и электроэнергетике.



В целом по итогам III квартала 2017 года количество компаний-банкротов в экономике составило 1 тыс. 127, что на 12,4% больше по сравнению с III кварталом 2016 года.

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