Новости дня
Средняя продолжительность поиска работы в Свердловской области составляет 7,4 месяца
13 ноябрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Средняя продолжительность поиска работы безработными в Свердловской области в III квартале 2017 года составила 7,4 месяца. Об этом сообщает Свердловскстат.
Доля безработных уральцев, которые не могут трудоустроиться более 12 месяцев («хроническая безработица»), составляет 34,3%.
Отметим, что за январь-сентябрь 2017 года в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 123,8 тыс. человек, из них 95,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 2,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
Доля безработных уральцев, которые не могут трудоустроиться более 12 месяцев («хроническая безработица»), составляет 34,3%.
Отметим, что за январь-сентябрь 2017 года в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 123,8 тыс. человек, из них 95,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 2,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Почти 30% свердловских безработных не могут трудоустроиться более одного года
- На Урале растет «хроническая безработица»
- Почти 30% свердловских безработных не могут трудоустроиться более одного года
- Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области снизился до 1,65%
- В 2011 году число обращений граждан за содействием в поиске работы сократилось на 15,3%
Loading...