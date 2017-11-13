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Средняя продолжительность поиска работы в Свердловской области составляет 7,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. Средняя продолжительность поиска работы безработными в Свердловской области в III квартале 2017 года составила 7,4 месяца. Об этом сообщает Свердловскстат.



Доля безработных уральцев, которые не могут трудоустроиться более 12 месяцев («хроническая безработица»), составляет 34,3%.



Отметим, что за январь-сентябрь 2017 года в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 123,8 тыс. человек, из них 95,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 2,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

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