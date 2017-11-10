Кризис
Потери России из-за экономических уголовных дел оценили в 9,5 млрд рублей
10 ноябрь 2017 (18:03)
Российская экономика теряет ежегодно по 9,5 млрд руб. из-за уголовных дел по экономическим статьям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Комитета гражданских инициатив».
К такому выводу авторы доклада пришли после исследования приговоров по таким уголовным статьям, как «Мошенничество» и «Растрата». По мнению экспертов КГИ, в ряде случаев уголовное преследование было начато из-за «технических нарушений» законодательства. Осужденные по этим статьям, как полагают авторы доклада, получали наказание несоразмерное тяжести преступления.
«Даже если мы предположим, что средний доход осужденного по таким статьям равен среднестрановому, то речь идет о потере 1,5 млрд руб. налоговых поступлений в год. Кроме того, еще 3 миллиарда, которые могли быть заработаны и потрачены внутри страны осужденными, выходят из легального экономического оборота», — говорится в документе.
Кроме того, из государственного бюджета на расследование этих дел и судебные издержки расходуется около 6,5 млрд руб. в год.
К такому выводу авторы доклада пришли после исследования приговоров по таким уголовным статьям, как «Мошенничество» и «Растрата». По мнению экспертов КГИ, в ряде случаев уголовное преследование было начато из-за «технических нарушений» законодательства. Осужденные по этим статьям, как полагают авторы доклада, получали наказание несоразмерное тяжести преступления.
«Даже если мы предположим, что средний доход осужденного по таким статьям равен среднестрановому, то речь идет о потере 1,5 млрд руб. налоговых поступлений в год. Кроме того, еще 3 миллиарда, которые могли быть заработаны и потрачены внутри страны осужденными, выходят из легального экономического оборота», — говорится в документе.
Кроме того, из государственного бюджета на расследование этих дел и судебные издержки расходуется около 6,5 млрд руб. в год.
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