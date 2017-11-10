Дайджест
Коррупционеры в Саудовской Аравии похитили 100 млрд долл. США
10 ноябрь 2017 (17:47)
Более 100 млрд долл. США похитили коррупционеры в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные крупного расследования, проводившегося в стране в течение трех лет, сообщает Associated Press.
«Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб, добавив, что власти заморозили около 1,7 тыс. банковских счетов, принадлежащих частным лицам. Счета компаний и предприятий пока остаются нетронутыми.
По словам главы надзорного ведомства, за последние несколько дней задержали 208 вероятных взяточников, из них семь были освобождены без предъявления обвинений. Остальные все еще находятся под стражей.
«Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб, добавив, что власти заморозили около 1,7 тыс. банковских счетов, принадлежащих частным лицам. Счета компаний и предприятий пока остаются нетронутыми.
По словам главы надзорного ведомства, за последние несколько дней задержали 208 вероятных взяточников, из них семь были освобождены без предъявления обвинений. Остальные все еще находятся под стражей.
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