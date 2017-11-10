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В Улан-Удэ около 100 тыс. человек остались без света
10 ноябрь 2017 (17:47)
Около 100 тыс. жителей Улан-Удэ остались без водоснабжения после канализационной аварии, передает РИА «Новости».
«Горячей воды также нет, потопление частично отключено, но большинство домов — частный сектор, и они отапливаются независимо», — сказали в правительстве Бурятии.
Под отключение попали 475 многоквартирных домов и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады.
«Горячей воды также нет, потопление частично отключено, но большинство домов — частный сектор, и они отапливаются независимо», — сказали в правительстве Бурятии.
Под отключение попали 475 многоквартирных домов и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады.
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