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На Камчатке закрыли школы из-за циклона
10 ноябрь 2017 (17:46)
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона, подошедшего к полуострову со стороны Охотского моря, передает РИА «Новости».
«Из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия первой и второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского», — сказал представитель администрации города.
Он добавил, что на период прохождения циклона коммунальные и оперативные службы краевого центра были переведены в режим повышенной готовности. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.
«Из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия первой и второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского», — сказал представитель администрации города.
Он добавил, что на период прохождения циклона коммунальные и оперативные службы краевого центра были переведены в режим повышенной готовности. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.
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