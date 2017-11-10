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На Камчатке закрыли школы из-за циклона

В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона, подошедшего к полуострову со стороны Охотского моря, передает РИА «Новости».



«Из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия первой и второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского», — сказал представитель администрации города.



Он добавил, что на период прохождения циклона коммунальные и оперативные службы краевого центра были переведены в режим повышенной готовности. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.

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