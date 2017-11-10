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В «Газпроме» не исключают возможность разделения компании

УрБК, Москва, 10.11.2017. Газпром впервые признал возможность разделения компании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проспект к новому выпуску еврооблигаций газового холдинга.



«Проект стратегии по развитию энергетики в России до 2035 года (от 1 февраля 2017 года) предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено, либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом», — приводят «Ведомости» цитату из документа.



В «Газпроме» не исключают, что соответствующее решение может быть принято правительством. В публикации отмечается, что если риск потери монополии на экспорт газа ранее несколько раз уже описывался в проспектах к евробондам, то о возможности разделения естественной монополии речь зашла впервые.

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