Новости дня
В «Газпроме» не исключают возможность разделения компании
10 ноябрь 2017 (17:46)
УрБК, Москва, 10.11.2017. Газпром впервые признал возможность разделения компании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проспект к новому выпуску еврооблигаций газового холдинга.
«Проект стратегии по развитию энергетики в России до 2035 года (от 1 февраля 2017 года) предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено, либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом», — приводят «Ведомости» цитату из документа.
В «Газпроме» не исключают, что соответствующее решение может быть принято правительством. В публикации отмечается, что если риск потери монополии на экспорт газа ранее несколько раз уже описывался в проспектах к евробондам, то о возможности разделения естественной монополии речь зашла впервые.
«Проект стратегии по развитию энергетики в России до 2035 года (от 1 февраля 2017 года) предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено, либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом», — приводят «Ведомости» цитату из документа.
В «Газпроме» не исключают, что соответствующее решение может быть принято правительством. В публикации отмечается, что если риск потери монополии на экспорт газа ранее несколько раз уже описывался в проспектах к евробондам, то о возможности разделения естественной монополии речь зашла впервые.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Евросоюз рассчитывает на поставки нефти и газа из США
- Украина может снизить объем закупок российского газа до 20 млрд кубометров
- Еврокомиссия заблокировала одну из крупнейших сделок «Газпрома» в Европе
- НГК «Итера» и ОАО «Газпром» могут создать совместное предприятие по добыче газа в ЯНАО
- «Газпром» и «Белтрансгаз» договорились о дополнении к газовому контракту
Loading...