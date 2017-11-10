Навязчивый оконный сервис

Жители Екатеринбурга жалуются на телефонные звонки от «Службы оконного сервиса» с предложениями по обслуживанию и регулировке пластиковых окон. Согласившиеся на бесплатную проверку граждане отмечают, что представители компании активно навязывают свои дорогостоящие услуги для устранения якобы выявленных поломок. Между тем, несмотря на жалобы горожан, надзорные органы зачастую не пресекают указанную деятельность, ссылаясь на недостаток информации или отсутствие состава правонарушения.Как стало известно УрБК, представители некой компании, именующей себя разными названиями, в частности, «Службой оконного сервиса», звонят жителям уральской столицы и предлагают проверить работу пластиковых окон, установленных в квартире.«Мне звонил оператор «Службы оконного сервиса». Они ходят по квартирам и обирают пенсионеров, рассказывая, в каком ужасном состоянии у них окна, и что срочно необходимо заменить резину, фурнитуру и так далее за бешеные деньги», — рассказал житель города в соцсети.«Звонят, предлагают бесплатную проверку пластиковых окон — не соглашайтесь. Приходят, проверяют бесплатно, находят якобы поломку и начинают навязывать свои недешевые услуги», — говорится в другом сообщении.Как отмечают юристы, такие факты агрессивного маркетинга являются прямым нарушением действующего законодательства о рекламе.«У нас в практике такие ситуации — не редкость. Это прямое нарушение закона о рекламе, соответственно, нужно обращаться в Роскомнадзор и УФАС. При этом необходимо зафиксировать факт, что человек не давал права звонить по вопросам рекламного характера на свой номер. Без согласия физического лица использование его личных данных в таких целях является правонарушением и влечет за собой штраф порядка 50 тыс. руб.», — пояснил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.Между тем граждане зачастую просто не знают, к кому им обращаться и как оформлять заявление. В результате контролирующие органы Екатеринбурга и Свердловской области по формальным признакам отказывают жителям уральской столицы в рассмотрении их жалоб.«В Управление поступало заявление физического лица о звонках с указанного номера. По результатам рассмотрения заявителю было направлено решение об отказе в возбуждении дела по признакам нарушения законодательства о рекламе, так как в заявлении отсутствовали необходимые сведения», — сообщили УрБК в Свердловском УФАС.В УМВД России по Екатеринбургу также подтвердили, что в течение года в полицию города поступило несколько подобных жалоб. Однако такими делами ведомство не занимается, а перенаправлять их в контролирующий орган, очевидно, не считает необходимым.«По обращениям были проведены проверки, по которым вынесены отказы в возбуждении уголовных дел ввиду отсутствия состава преступления. Стоит отметить, что в данном случае состав уголовно-наказуемого деяния не усматривается. Полиция Екатеринбурга обращается к жителям города с просьбой не впускать в квартиру посторонних лиц, которые еще и навязывают ненужные услуги, не заключать с ними договоры», — пояснили в пресс-службе управления.Как отмечает исполнительный директор юридической компании «Legal jazz» Наталья Фадеева, дело в том, что для каждого вида подобных нарушений существует свой механизм пресечения. Так, если поступают незаконные телефонные звонки с рекламой, нужно обращаться в Роскомнадзор, смс — в УФАС, если договор уже заключен, а в процессе оказания услуг возникли претензии, — в Роспотребнадзор или в суд.«Эти органы реагируют на подобные обращения, зачастую достаточно быстро. Но вполне возможно, что граждане, особенно если речь идет о пенсионерах, просто не могут разобраться, как именно нужно поступать», — рассказала Наталья Фадеева.Таким образом, действующее законодательство не дает единого и понятного гражданам механизма защиты от действий недобросовестных маркетологов. При этом надзорные органы зачастую не заинтересованы в том, чтобы разъяснить пострадавшим их права и возможности. В результате жалобы екатеринбуржцев во многих случаях остаются без ответа, чем пользуются компании, навязывая свои услуги в разных сферах — от бытового обслуживания до медицинской и юридической помощи.