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«Уральские авиалинии» проведут распродажу билетов со скидкой до 30%
10 ноябрь 2017 (17:21)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. «Уральские авиалинии» с 11 по 17 ноября 2017 года проведут распродажу билетов на внутрироссийские и международные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Скидки в размере до 30% будут действовать на вылеты с 11 ноября 2017 по 24 марта 2018 года из Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, Томска, Барнаула, Омска, Кемерово, Благовещенска, Красноярска, Якутска и Владивостока в города России, страны СНГ и Европу.
«Пассажиры могут оплачивать билеты в период распродажи бонусами «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1 тыс. руб. для новых участников программы. Для получения скидки нужно стать участником программы лояльности «Крылья»: зарегистрироваться на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Скидки в размере до 30% будут действовать на вылеты с 11 ноября 2017 по 24 марта 2018 года из Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, Томска, Барнаула, Омска, Кемерово, Благовещенска, Красноярска, Якутска и Владивостока в города России, страны СНГ и Европу.
«Пассажиры могут оплачивать билеты в период распродажи бонусами «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1 тыс. руб. для новых участников программы. Для получения скидки нужно стать участником программы лояльности «Крылья»: зарегистрироваться на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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