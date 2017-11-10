Валерий Величко: «В 15 лет быть ярким разрешается»

— Стоит зайти в салон по продаже телефонов и послушать, чего хотят покупатели, будет понятно — смартфон с хорошей камерой и выходом в интернет. Именно там люди будут общаться, узнавать новости, размещать фото и видео, вести прямые эфиры. Таков герой нашего времени. Интернет будет нужен ему в любое время и в любом месте, причем на очень хорошей скорости. Как итог — рост интереса к 4G и увеличение контента. В этом году трафик в сети четвертого поколения превысит объемы двух прошедших лет вместе взятых. Всего за день оборудование «МегаФона» на Урале справляется с нагрузкой в 400 миллионов мегабайт.— Этот год для нас юбилейный. «МегаФон» уже 15 лет помогает уральцам оставаться на связи и общаться с близкими. В 10 субъектах Большого Урала живет почти 18,5 млн человек, и каждый третий пользуется нашей связью или интернетом. Быть выбором миллионов и каждый день оправдывать ожидания — непростая задача и, считаю, главное достижение.— Мы постоянно движемся вперед, улучшаем сервис, предлагаем новые услуги, расширяем покрытие в городах и так далее. Понимая, что интернет в смартфоне — продукт must have, мы с начала года расширили сеть четвертого поколения на треть. Теперь 4G «МегаФона» охватывает 396 населенных пунктов — 83% территории Большого Урала. И жители уже оценили новые скорости. За месяц они скачивают в сети столько информации, что ее хватило бы на просмотр фильма длиною в четыре столетия. Поэтому, думаю, нас выбирают не только за качество.— Мы проанализировали, как пользуются интернетом уральцы, и были удивлены результатом. В небольших населенных пунктах люди порой качают из интернета больше трафика, чем жители мегаполисов. Поэтому важная задача — настроить на волну быстрого интернета жителей области. В год нашего 15-летия 4G стал доступен еще для 1,3 млн свердловчан. Мы запустили сеть четвертого поколения в Алапаевске, Артёмовском, Верхнем Тагиле, Волчанске, Заречном, Ивделе, Камышлове, Качканаре, Карпинске, Красноуральске, Красноуфимске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Кушве, Невьянске, Новой Ляле, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Серове, Североуральске, Тавде и Туринске.— В основе концепции лежит вселенная, которую каждый человек формирует вокруг себя. Мы проанализировали, чем пользуются наши абоненты каждый день. Они не рассуждают гигабайтами, минутами. Они говорят: «Я смотрю, я слушаю, я общаюсь». Так появилась идея дать абонентам то, что им нужно — и появились тарифные планы «Включайся!», которые ориентированы на реальные потребности обладателей смартфонов, которые регулярно пользуются мобильным интернетом.— На смену слогану «По-настоящему рядом» пришел новый — «Начинается с тебя». Он больше соответствует нашей философии. Логотип остался прежним. Но теперь мы используем более яркие цвета, а вся коммуникация стала заметнее, динамичнее. Три точки, символизирующие общение, ожили и стали элементами неожиданных комбинаций.— «МегаФон» фокусируется на цифровых абонентах — тех, кто осознанно и много пользуется мобильным интернетом. Наша новая миссия — «Подключаем возможности». То есть мы по-прежнему подключаем, но не к инфраструктуре, а к возможностям, которые дает оператор. Мы хотим стать для клиента лучшим партнером для жизни, это позволит выстраивать долгосрочные отношения. Приняв стратегию, мы подошли к задаче выглядеть иначе — с другими цветами, другими идеями.— Это самый массовый способ донести идею до широкой аудитории. Реклама передает эмоцию, оставляет впечатление. Наши новые рекламные кампании — отражение открытого, яркого бренда, они наполнены динамикой и музыкой. Молодежи, которая не представляет своей жизни без интернета и смартфона, они пришлись по душе. Многие наизусть знают слова оригинальной песни Ёлки и Бурито «Начинается с тебя» и даже подпевают. Это лучший пример того, что они бьют точно в цель.— Безусловно, качество связи и интернета будет во главе угла. При этом важно, чтобы людям на практике было удобно пользоваться нашими услугами. Сейчас в фаворе — медиаконтент, просмотр фильмов и видеороликов онлайн. Поэтому наша задача — обеспечить клиентам комфортные условия. С начала осени мы увеличили скорость загрузки динамичного контента на 15%, сайты со смартфона открываются всего за 2-4 секунды. А свободно использовать эти возможности помогут тарифы «Включайся!».