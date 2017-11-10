Михаил Волков: Малый бизнес в России имеет огромный потенциал развития

— Мероприятие востребовано у предпринимателей, это так. Оно является крупнейшим в России и Италии и традиционно собирает на одной площадке международный бизнес. В рамках заседания состоялось два приоритетных тематических круглых стола: строительный бизнес, который широко представлен в Италии (отделочные материалы, промышленные технологии и дизайн), и нефтегазовый сектор. В этих сферах итальянским компаниям есть что предложить российским коллегам. Кроме того, эти сферы являются приоритетными и для уральского региона. Но отмечу, что взаимный интерес Италии и Урала не ограничивается только промышленной и строительной сферами. Есть много направлений для совместных проектов, начиная от производства продовольствия и заканчивая модой, искусством, дизайном.То, что заседание рабочей группы прошло в этом году именно в Екатеринбурге — неслучайно. Свердловская область является давним деловым партнером Италии. Круглую дату, 25 лет сотрудничества, отметили чередой крупных мероприятий: был проведен итало-российский форум, состоялось участие делегации итальянских компаний в выставке Иннопром-2017, где был заключен ряд соглашений, были реализованы культурные проекты — выставки, кинофестивали. Все это говорит о большом интересе к подобным встречам как со стороны итальянских коллег, так и со стороны уральского предпринимательства. А если есть интерес — будет и результат. Уже сейчас можно утверждать, что двусторонние встречи способствуют развитию торговли. Об этом говорят цифры. Так, в 2016 году оборот торговли между Средним Уралом и Италией превысил 227 млн долл. США. В I квартале 2017 года он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%. Так что налицо явная положительная динамика.— Начну с того, что значение малого и среднего бизнеса в разных странах неодинаково. Например, в той же Италии МСБ — «позвоночник» экономики. Предприятия этого сегмента обеспечивают работой практически 80% занятого населения страны. Они производят свыше 61% ВВП Италии. В России ситуация несколько иная — доля МСБ в ВВП не превышает 20%. При этом отмечу, что число предприятий МСБ в России и в Италии практически одинаково — около 4,5 млн. Но наши страны существенно отличаются по размеру территории, численности населения, объемам природных ресурсов. Все экономические и прочие составляющие в России свидетельствуют о том, что малый бизнес имеет огромный потенциал развития, несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию в стране и мире. Сейчас это становится очевидным как для государства, так и для кредитных организаций, которые предлагают компаниям новые эффективные кредитные продукты.В частности, в банке «Интеза» есть специальная программа кредитования МСБ «Общее дело», направленная на поддержку и развитие предприятий, которые работают в сфере производства и розничной реализации продовольствия и напитков, производства пищевого картона, бумажной и картонной упаковки. Задача программы — поддержать местного производителя, способствовать развитию фермерских хозяйств, предприятий, которые занимаются переработкой молока, мяса и так далее. «Общее дело» позволяет МСБ увеличить текущий оборот бизнеса, привлечь заемные средства на новые проекты, рефинансировать текущие кредиты и, таким образом, значительно снизить расходы на обслуживание своего кредитного портфеля.Если говорить про ситуацию на рынке МСБ в России, то предпринимательство в этом сегменте экономики постепенно начинает развиваться. Активизировались компании, которые смогли выиграть в ситуации с санкциями. К ним можно отнести предприятия из сферы сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции. Они относительно неплохо себя чувствуют в связи с уходом с рынка иностранных конкурентов. Активно себя ведут предприятия общепита: все больше открывается мини-кофеен, пекарен, бургерных и тому подобное.Бизнес постепенно адаптируется к происходящему. Даже из непростой ситуации можно извлечь выгоду и найти положительные стороны. Именно в кризисные времена создавались компании, которые из небольших превращались в мировые бренды. Например, Adidas и Puma в Германии в 1920 году, Lego в Дании в разгар кризиса в 1932 году, сеть Starbucks, бурный рост которой зафиксирован именно в 1987 году: этот год был отмечен самым масштабным падением индекса Доу-Джонса за историю. Все это лишний раз доказывает, что предприниматель должен тонко чувствовать рынок, четко следовать намеченному плану и доверять своей интуиции. Можно сколько угодно скептически относиться к МСБ, считать его нежизнеспособным, но мы придерживаемся иного мнения. Это огромный и интереснейший сегмент с большим потенциалом.— Кредитование МСБ растет. Сейчас это отмечают многие эксперты и представители разных банков. Это позитивный тренд. На сегодняшний день среди предпринимателей сохраняется спрос на инвестиционное кредитование на фоне снижения доли краткосрочных кредитов, спрос на лизинг и на специальные формы кредитов для тех или иных сфер бизнеса. Многие руководители понимают, что настало время вкладывать в наращивание производства, нужно увеличивать обороты. Поэтому наблюдается неплохой спрос на инвестиционное кредитование со стороны МСБ, например, предприятий, которые являются субподрядчиками или сервисными компаниями по отношению к крупным металлургическим или горнодобывающим предприятиям.— Если говорить о том, какое предприятие станет для банка идеальным заемщиком, то существует ряд четких стандартов, на которые нужно обратить внимание директорам и собственникам бизнеса. Перечислю только несколько из них. У клиента должна быть прозрачная структура собственности, руководителю компании необходимо владеть полной информацией о своем бизнесе и хорошо ориентироваться в рынке, быть готовым предоставить всю необходимую информацию. Безусловный плюс — положительная кредитная история и активное использование других услуг банка.Несмотря на все положительные тенденции в кредитовании МСБ, банки сейчас очень внимательно анализируют каждого клиента. Это относится и к кредитной политике банка «Интеза», которая всегда была взвешенной с точки зрения оценки риска. При этом если у нас с клиентом есть взаимная заинтересованность, банк готов проявлять максимальную лояльность, детально обсуждать акценты сотрудничества, максимально учитывать пожелания клиента. Мы заинтересованы в качественных клиентах, долгосрочных, гибких и взаимовыгодных партнерских отношениях.Но и отношение клиентов к банкам изменилось. Сейчас потенциальные заемщики выбирают банк более осторожно — смотрят рейтинги, сравнивают условия и предпочитают надежные, устойчивые финансовые институты. Эти критерии на текущий момент являются мощным конкурентным преимуществом на рынке финансовых услуг. Именно поэтому консервативная кредитная политика, широкая линейка современных банковских услуг и сервисов, квалифицированные сотрудники, евростандарты помогают нам сохранить высокую привлекательность для своих клиентов.— В целом сектор кредитования малого и среднего бизнеса ожил после затяжной паузы. В сентябре 2017 года по рынку прокатилась волна снижения ставок, постепенно растет общий объем выданных займов. Итоги I полугодия позволяют нам смотреть на ситуацию оптимистически. По оценке RAEX («Эксперт РА»), общий кредитный портфель МСБ в России вырос впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн руб. По данным этого же источника, доля просроченной задолженности сократилась до 13,2% — на 2 процентных пункта за период с 01 июля 2016 года по 01 июля 2017. Эти показатели говорят о снижении дефолтности сегмента МСБ.Если говорить о выигравших от кризиса предприятиях, то можно отметить несколько отраслей, в экономике которых сейчас наблюдается рост. На волне импортозамещения уверенно чувствует себя сельскохозяйственная отрасль. А пищевая промышленность — это вообще растущий с 2016 года рынок в России. К примеру, уровень замещения импортной продукции на отечественную и сокращение количества товаров привели к высоким показателям предприятий, которые занимаются производством сыров. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, с начала 2016 года производство данного вида молочной продукции выросло практически на 20%. Неудивительно, что многие предприятия МСБ активно развивают эту сферу бизнеса.Еще один сегмент, где развитие не прекращалось, — IT-отрасль. Этот рынок также можно считать растущим. Стали более востребованы услуги по поддержанию красоты и здоровья, форматы индустрии развлечений и социализации людей: фитнес, салоны красоты, медицинские центры, обучение языкам, квесты и т.д. Мы наблюдаем динамику и в развитии внутреннего туризма, как следствие, началось развитие гостиничного и экскурсионного бизнеса.С 2016 года можно наблюдать рост отрасли, которая максимально пострадала в период кризиса, — это машиностроение. Многие компании, находящиеся в конкуренции с импортом, в том числе и машиностроительные, зависят от импортных материалов, комплектующих и оборудования. В этом смысле укрепление рубля сработало в плюс, поскольку произошло удешевление валютных издержек промышленности. Это — конъюнктурный фактор, который стимулирует ускорение восстановления. Но в основе процесса все же лежит естественная адаптация производителей к новым условиям, которую сейчас можно наблюдать не только в машиностроении, но и в ряде других отраслей. Потенциал роста экономики остался, есть ненасыщенность рынков. Это можно и нужно использовать. На рынке есть куда расти, есть инструменты для развития и поддержки бизнеса.— Поскольку многие из представителей МСБ — это представители сферы торговли, то популярными являются кредитные линии и овердрафты, поддерживающие оборотный капитал компаний.В нашей линейке представлены самые разнообразные продукты, рассчитанные на удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса: оборотное и инвестиционное кредитование, овердрафты, проектное финансирование, лизинг, широкая депозитная линейка. Сегодня мы готовы предоставлять кредиты на срок до 10 лет, если речь идет о финансировании инвестиционных целей: покупки недвижимости или оборудования, строительства новых производственных площадей и так далее.Еще один интересный тренд — до недавнего времени низкая процентная ставка являлась ключевым аргументом при выборе банка-партнера. Сейчас во главу построения отношений с банком клиенты все чаще ставят правильную коммуникацию, понимание банком потребностей бизнеса, непрерывность процессов и качество сервиса — вот залог долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Европейская культура ведения бизнеса в совокупности с комфортными ценовыми параметрами сегодня позволяет нам успешно конкурировать с крупнейшими российскими банками.Сейчас можно предположить, что в случае, если начавшаяся динамика в экономике сохранится, ожидаемо начнется повышение покупательской способности и, как следствие, расширения рынка предложений. Предприятиям, которые планируют развитие, имеет смысл задуматься на данном этапе о будущем бизнеса. Текущая ситуация этому благоприятствует, так как за этот период освободились некоторые ниши, занимаемые ранее конкурентами. При этом сейчас выгодное время для приобретения недвижимости, которая упала в цене, изъятой в качестве залога спецтехники и прочих основных средств.— Малый и средний бизнес — это двигатель нашей экономики. Очень важно, чтобы этот двигатель работал бесперебойно, набирал обороты. Как у малого бизнеса, так и у среднего есть свои ниши: малый бизнес (ИП, микропредприятия, малые предприятия) сосредоточены в основном в сфере торговли и услуг. Средний бизнес работает в отраслях, которые создают более высокую добавленную стоимость — обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Именно средний бизнес создал с нуля или серьезно модернизировал такие отрасли, как сетевой ритейл, частная медицина, информационные технологии, мясопереработка и птицеводство.Прогнозы давать, конечно, неблагодарное дело, но рискну. Мы ожидаем, что будущий год, по крайней мере, будет не хуже, а даже и лучше нынешнего. Ожидаем прирост клиентской базы, поскольку целенаправленно работаем на привлечение сегмента МСБ и обладаем ресурсами, которые могут поддержать малый и средний бизнес в России. Мы готовы слушать своего клиента, делиться технологиями, обеспечивать непрерывность бизнес-процесса, сохраняя при этом комфортные ценовые условия.