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В Екатеринбурге признан банкротом «Распределительный центр Пэмби»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Распределительный центр Пэмби» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



ООО «Распределительный центр Пэмби» является одним из основных юридических лиц торгово-производственного объединения «Пэмби», порядка 20 лет занимавшегося промышленным производством товаров народного потребления. Компания также входила в клуб дистрибьюторов товаров крупнейших российских и зарубежных производителей. По заказу «Корпорации Пэмби» производились товары под торговыми марками «Стоп! Цена», «Традиция», «Рэмбо», Bront.



С иском о банкротстве ООО «Распределительный центр Пэмби» в марте 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 479 млн 54 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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