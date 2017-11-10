Новости дня

За три года доля продаж китайских смартфонов на Урале выросла до 35%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Доля китайских брендов на уральском рынке смартфонов в штучном выражении выросла с 19% в 2014 году до 35% по итогам девяти месяцев 2017 года, а в денежном — с 14% до 25%. Об этом говорится в исследовании компании «Евросеть».



Первое место в количественном выражении на уральском рынке занимают смартфоны стоимостью от 5 до 10 тыс. руб. с долей 32%. На втором месте смартфоны от 2 до 5 тыс. руб. с долей 24%, на третьем — от 15 до 25 тыс. руб. с долей 15%. В денежном выражении первое место занимают смартфоны от 15 до 25 тыс. руб. (23%), на втором — смартфоны от 5 до 10 тыс. руб. (20%), на третьем — от 10 до 15 тыс. руб. (15%).



«На рынке смартфонов продолжается рост интереса населения к китайским брендам: теперь их продукция часто не уступает, а по некоторым параметрам и превосходит лидеров рынка по своим техническим характеристикам. Такие марки как ZTE, Meizu, Xiaomi и другие, благодаря соотношению цена-качество, продолжают активно отвоевывать долю у лидеров рынка», — заявил управляющий Уральским филиалом «Евросети» Темур Котеян.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: