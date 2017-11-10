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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Андромеда» в Екатеринбурге
10 ноябрь 2017 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Андромеда» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 9 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «Сбербанк России», сумма исковых требований составляет 258 млн 544 тыс. руб.
ООО «Андромеда» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе.
Соответствующий документ поступил в суд 9 ноября 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «Сбербанк России», сумма исковых требований составляет 258 млн 544 тыс. руб.
ООО «Андромеда» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе.
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