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Официальный курс долл. США вырос на 3 коп., евро — на 19 коп.
10 ноябрь 2017 (14:54)
УрБК, Москва, 10.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 2,81 коп., до 59,28 руб., евро вырос на 19,26 коп., до 68,98 руб.
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